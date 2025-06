XX ESCAPE XX Liverdun 29 juin 2025 15:30

Les Jeux Olympiques de l’& sont ouverts ! À cette occasion, le café associatif L’Esperluette vous invite pour un après-midi, sportif et convivial au Château Corbin, le dimanche 29 juin 2025, de 15h30 à 17h30.

Au programme un Pentathlon Moderne, avec cinq épreuves. Que vous soyez compétiteur ou simplement curieux de relever des défis amusants, vous êtes les bienvenus pour participer à ces jeux !

Et ce n’est pas tout ! Pour les plus jeunes (et les grands enfants aussi), un Escape Game sera proposé à partir de 8 ans. Une énigme grandeur nature, accueillera jusqu’à 40 participants qui auront une heure pour résoudre ce mystères ensemble !

L’ensemble de l’événement est gratuit et ouvert à tous. Que vous veniez en famille ou entre amis, vous trouverez de quoi passer un excellent moment, dans un cadre chaleureux.

Alors, prêt/e à relever le défi ? Le Château Corbin n’attend plus que vous !Tout public

Place de la Cagnotte

Liverdun 54460 Meurthe-et-Moselle Grand Est esperluettecafeasso@gmail.com

English :

The Olympic Games of & are open! To mark the occasion, the café associatif L?Esperluette invites you to an afternoon of sport and conviviality at Château Corbin, on Sunday June 29, 2025, from 3:30 to 5:30 pm.

On the program: a Modern Pentathlon, with five events. Whether you’re a competitor or just curious about taking on some fun challenges, you’re welcome to join in the fun!

And that’s not all! For youngsters (and older children too), an Escape Game will be on offer for ages 8 and up. A life-size enigma will welcome up to 40 participants, who will have one hour to solve the mystery together!

The whole event is free and open to all. Whether you come with family or friends, you’ll find plenty to enjoy in a warm and friendly atmosphere.

So, are you ready to take up the challenge? Château Corbin is waiting for you!

German :

Die Olympischen Spiele von & sind eröffnet! Aus diesem Anlass lädt Sie das Café L?Esperluette am Sonntag, den 29. Juni 2025, von 15:30 bis 17:30 Uhr zu einem sportlichen und geselligen Nachmittag im Château Corbin ein.

Auf dem Programm steht ein Moderner Fünfkampf mit fünf Disziplinen. Ob Sie nun Wettkämpfer sind oder einfach nur neugierig auf lustige Herausforderungen, Sie sind herzlich eingeladen, an diesen Spielen teilzunehmen!

Und das ist noch nicht alles! Für die Jüngsten (und auch die älteren Kinder) wird ein Escape Game ab 8 Jahren angeboten. Ein lebensgroßes Rätsel, an dem bis zu 40 Teilnehmer teilnehmen können, die eine Stunde Zeit haben, um das Rätsel gemeinsam zu lösen!

Die gesamte Veranstaltung ist kostenlos und für alle zugänglich. Ob Sie mit der Familie oder mit Freunden kommen, Sie werden eine tolle Zeit in einem gemütlichen Rahmen verbringen können.

Sind Sie bereit, die Herausforderung anzunehmen? Das Château Corbin wartet auf Sie!

Italiano :

I Giochi Olimpici di & sono aperti! Per l’occasione, l’associazione L’Esperluette café vi invita a un pomeriggio di sport conviviale a Château Corbin domenica 29 giugno 2025, dalle 15.30 alle 17.30.

In programma: un Pentathlon Moderno, con cinque prove. Che siate concorrenti o semplicemente in cerca di una sfida divertente, siete i benvenuti!

E non è tutto! Per i più piccoli (ma anche per i più grandi), a partire dagli 8 anni verrà proposto un Escape Game. Un enigma a grandezza naturale accoglierà fino a 40 partecipanti che avranno un’ora di tempo per risolvere il mistero insieme!

L’evento è gratuito e aperto a tutti. Sia che veniate con la famiglia o con gli amici, troverete molto da divertirvi in un’atmosfera amichevole.

Allora, siete pronti a raccogliere la sfida? Château Corbin vi aspetta!

Espanol :

¡Los Juegos Olímpicos de & están abiertos! Para celebrarlo, la asociación de cafés L’Esperluette le invita a una agradable tarde de deporte en el Château Corbin, el domingo 29 de junio de 2025, de 15.30 a 17.30 h.

En el programa: un Pentatlón Moderno, con cinco pruebas. Tanto si eres un competidor como si sólo buscas un reto divertido, ¡te invitamos a unirte a la diversión!

Y eso no es todo Para los más pequeños (y los mayores también), se ofrecerá un Juego de Escape a partir de los 8 años. Un enigma a tamaño real acogerá hasta 40 participantes que dispondrán de una hora para resolver juntos el misterio

El evento es gratuito y abierto a todos. Tanto si viene en familia como con amigos, encontrará mucho de lo que disfrutar en un ambiente cálido y acogedor.

¿Está preparado para aceptar el reto? Château Corbin le está esperando

