XXe Salon Peinture Sculpture Photo Bernières

Eglise Saint-Jean-Baptiste Bernières Seine-Maritime

Début : Vendredi Vendredi 2025-10-03 14:30:00

fin : 2025-10-12 18:00:00

2025-10-03

XIXe Salon Peinture Sculpture Photo

Dans l’église de BERNIERES du vendredi 3 au dimanche 12 octobre 2025

Ouvert tous les jours de 14h30 à 18h00. Entrée libre

Le vernissage de l’exposition aura lieu le vendredi 3 octobre à 18h30

Vous êtes nombreux à avoir apprécié les salons précédents soit comme visiteurs soit comme exposants. Cette année nous espérons encore votre visite.

33 artistes exposent.

Pour sa 20ème édition, les 33 peintres, sculpteurs et photographes hauts normands invité au salon de BERNIERES exposeront 150 œuvres dans l’église du village.

Les visiteurs auront le plaisir à venir découvrir les œuvres qui témoignent de toute la richesse de la création. La pluralité des styles et des techniques des œuvres présentées fera le bonheur des amateurs d’art.

Les peintres invités du salon

ARTAULT Claude ; BERGOUGNOUX Roger ; BETTENCOURT-MARTINEZ Patricia ; BRASSE J-Marie ; BRIERE Patrick ; COLIN Martine ; COQUEL Roger ; CORDON-RENEE Rozenn ; CREVEL Jacques ; DELAISTRE “LUMAU” Françoise ; GOULEY Jacky ; GOUMENT Claude ; LE BROUSSOIS Philippe ; LE PAPE Bruno ; LEBRUN Nadine ; LEPINAY Céline ; LEPREUX Françoise ; LEROUX J-Louis ; PIGEON Claude ; POULAIN Régine ; PREVOST Jean Michel ; QUEMERE Jean ; QUERTIER Dominique ; SAVIGNIES Lydia ; SILLIAU Serge ; VIMBERT Catherine.

Les sculpteurs invités du salon

DE MAZANCOURT Valérie ; FIQUET Olivier ; HOUEL Claude ; LEDAN Armand.

Les peintres et photographe exposants de BERNIERES

BISSON Pascal ; HEUZÉ Pascal ; MAILLET Hubert.

Les élèves du RPI Le lin bleu , BERNIERES ROUVILLE .

Eglise Saint-Jean-Baptiste Bernières 76210 Seine-Maritime Normandie +33 6 85 73 64 75 hubert.maillet@orange.fr

English : XXe Salon Peinture Sculpture Photo

