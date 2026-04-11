XXème Rallye de la Porcelaine Historique 2026 Chaumeil
XXème Rallye de la Porcelaine Historique 2026 Chaumeil samedi 11 avril 2026.
Chaumeil
XXème Rallye de la Porcelaine Historique 2026
Chaumeil Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-11 16:00:00
fin : 2026-04-11
Date(s) :
2026-04-11
Halte à Chaumeil à partir de 16h du Rallye de la Porcelaine Historique.
Créé en 2005, c’est un rallye de navigation cartographique et de régularité ouvert aux véhicules anciens. Il a lieu tous les ans fin mars début avril, depuis Chateauneuf la Forêt, au sud-est du Pays Monts et Barrages, à deux pas du lac de Vassivière, en Haute Vienne et Corrèze. Il se déroule sur deux jours, samedi dimanche, avec une étape de nuit le samedi soir. .
Chaumeil 19390 Corrèze Nouvelle-Aquitaine rph.ecuriemauvehistorique@gmail.com
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English : XXème Rallye de la Porcelaine Historique 2026
L’événement XXème Rallye de la Porcelaine Historique 2026 Chaumeil a été mis à jour le 2026-04-07 par Office de tourisme Ventadour Egletons Monédières