Chaumeil

XXème Rallye de la Porcelaine Historique 2026

Chaumeil Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11 16:00:00

fin : 2026-04-11

Date(s) :

2026-04-11

Halte à Chaumeil à partir de 16h du Rallye de la Porcelaine Historique.

Créé en 2005, c’est un rallye de navigation cartographique et de régularité ouvert aux véhicules anciens. Il a lieu tous les ans fin mars début avril, depuis Chateauneuf la Forêt, au sud-est du Pays Monts et Barrages, à deux pas du lac de Vassivière, en Haute Vienne et Corrèze. Il se déroule sur deux jours, samedi dimanche, avec une étape de nuit le samedi soir. .

Chaumeil 19390 Corrèze Nouvelle-Aquitaine rph.ecuriemauvehistorique@gmail.com

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English : XXème Rallye de la Porcelaine Historique 2026

L’événement XXème Rallye de la Porcelaine Historique 2026 Chaumeil a été mis à jour le 2026-04-07 par Office de tourisme Ventadour Egletons Monédières