Informations pratiques

Marseille 7e Arrondissement

XXIè festival musqiues interdites 2026

Vendredi 25 septembre 2026 à partir de 20h.

Dimanche 27 septembre 2026 à partir de 18h. Abbaye Saint-Victor 3 Rue De l’Abbaye Marseille 7e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-25 20:00:00

fin : 2026-09-25

Date(s) :

2026-09-25 2026-09-27

21e festival en partenariat avec la saison culturelle de Saint Victor.

Au programme de ce festival qui présentera un bilan des 21 années d’activités des hommages à trois compositeurs majeurs, interdits et toujours ignorés.



Vendredi 25 septembre 2026 – 20h – Cryptes de l’Abbaye Saint Victor

Leoš Janáček (1854-1928) – Béla Bartók (1881-1945)



Le Quatuor Musiques Interdites formé par des solistes de l’Orchestre Philharmonique de Marseille poursuit sa présentation de quatuors ultimes commencée avec le festival Musiques Interdites 2025 en proposant le deuxième quatuor de Janacek et le dernier et sixième quatuor de Bartok.



Lettres intimes est le titre du second quatuor à cordes de Leoš Janáček écrit entre le 29 janvier et le 19 février 1928. Il est surnommé Lettres intimes en hommage à son égérie, Kamila Stösslova, femme mariée, de près de quarante ans sa cadette, qui influença fortement son œuvre durant les dernières années de sa vie. La première eu lieu à Brno le 11 septembre 1928 par le Quatuor Morave. L’œuvre est constituée de quatre mouvements Andante – con moto – allegro, Adagio – vivace, Moderato – adagio – allegro, Allegro – andante – adagio.



Le Quatuor à cordes no 6 en ré majeur de Bartok fut composé à Saanen en Suisse puis à Budapest, d’août à novembre 1939. Il s’agit de la dernière œuvre de l’artiste en Hongrie, avant que ce dernier ne quitte son pays pour les États-Unis : dédié au Quatuor Kolisch il fut créé à New York le 20 janvier 1941 L’oeuvre se compose de quatre mouvements : Mesto – vivace, Mesto – Marcia, Mesto : burletta – Moderato, Mesto. Chaque partie débute par une mélodie lente et mélancolique (Mesto), présentée par chaque instrument du quatuor, qui envahit progressivement chaque mouvement pour former la totalité du dernier.







Dimanche 27 septembre 2026 – 18h – Nef de l’Abbaye Saint Victor

Deux chefs d’oeuvre ultimes de Chostakovitch initiant à la fin de sa carrière une nouvelle et intense écriture dramatique profondément humaine.



Les Sept Romances sur des poèmes d’Alexandre Blok sont un cycle de mélodies basé sur des vers du poète Alexandre Blok, composé en 1967 pour Galina Vishnevskaya qui en donna la première le 25 octobre 1967 à la salledu Conservatoire de Moscou, accompagnée par Mstislav Rostropovitch au violoncelle,Mieczyslaw Weinberg au piano et David Oistrakh au violon. Le cycle se compose de sept parties : Le Chant d’Ophélie, Gamayun l’Oiseau de la Prophétie, Nous étions ensemble, La tristesse enveloppe la ville endormie, La tempête, Signes secrets et Musique.



Irina Stopina /Soprano

Olivier Lechardeur /Piano

Xavier Chatillon /Violoncelle

Laura Jaillet /Violon



Le Deuxième Concerto pour violoncelle en sol mineur (op.126) composé par Dmitri Chostakovitch en 1966 est l’une des dernières œuvres de Chostakovitch est ici présenté dans une version « de chambre » pour violoncelle accompagné de sept instruments. On dit souvent que ce concerto est pour violoncelle deux cors, percussions et orchestre. Composé par Chostakovitch au printemps 1966, lors d’un séjour en Crimée, le concerto est dédié à Mstislav Rostropovitch qui en donna la première le 25 septembre 1966 sous la direction de Levgueni Svetlanov dirigeant l’Orchestre symphonique de la fédération de Russie à Moscou.



L’écriture de ce concerto donna beaucoup de mal à Chostakovitch qui était alors en plein changement stylistique. Dans une lettre à Glikman datée du 27 avril 1966, écrite depuis un sanatorium en Crimée, Shostakovich a décrit ses progrès : « Je viens de terminer mon deuxième concerto pour violoncelle et orchestre. Comme cette œuvre n’a pas de texte ou de programme littéraire, j’ai du mal à écrire quoi que ce soit à ce sujet. Il est de grande échelle. Il a trois mouvements. Les deuxièmes et troisièmes mouvements sont effectués sans pause.



Dans le deuxième mouvement et dans le point culminant du troisième, il y a un thème qui est très similaire à la chanson populaire d’Odessa « Kupite bubliki » (« Achetez nos bretzels »). Je ne pouvais pas commencer à expliquer ce qui m’a poussé à faire ça. Mais c’est vraiment très similaire». C’est une des œuvres les plus riches et les plus attrayantes de Chostakovitch.



Xavier Chatillon / violoncelle

Olivier Lechardeur / piano

Julien Desplanque et Ruben Garcia Domenech / cors

Mathieu Schaefer et Aurore Bassez / percussions

Virgile Aragau / flûte et flûte piccolo

Frédéric Baron / basson et contrebasson .

Abbaye Saint-Victor 3 Rue De l’Abbaye Marseille 7e Arrondissement 13007 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

The 21st festival, in partnership with the Saint Victor cultural season.

L’événement XXIè festival musqiues interdites 2026 Marseille 7e Arrondissement a été mis à jour le 2026-09-11 par Office de Tourisme des Loisirs et des Congrès de Marseille