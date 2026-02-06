XXIIème Hesta Gascona Saubion

XXIIème Hesta Gascona

Salle des Fêtes Saubion Landes

Une journée gasconne avec au programme repas, théâtre, chants.

Depuis plus de 20 ans, la paroisse Notre-Dame-du-Salut en Maremne organise sa Hesta Gascona pour le plaisir d’entendre ou de parler la langue gasconne. Des saynètes en gascon, un repas, une tombola animent cette journée et comme chaque année, les bénéfices seront reversés intégralement au profit d’une cause. En 2026, la paroisse a choisi d’aider les enfants de Gaza .

Salle des Fêtes Saubion 40230 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 77 00 68

English : XXIIème Hesta Gascona

A Gascon day with meals, theater and songs.

