Organisé par le comité des fêtes de Richelieu. Exposition picturale réunissant sous les magnifiques halles du XVIIe les œuvres d’artistes peintres ainsi que quelques sculpteurs. Invités d’honneur: le sculpteur Alain Poujade et l’artiste peintre Jean Morin.

Les Halles Place du Marché

Richelieu 37120 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 08 60 51 67 isa33.fleury@gmail.com

English :

Organized by the Comité des fêtes de Richelieu. A pictorial exhibition featuring works by painters and sculptors in the magnificent 17th-century halles. Special guests: sculptor François Augais and painter Corinne Saboureux.

German :

Organisiert vom Festkomitee von Richelieu. In den wunderschönen Markthallen aus dem 17. Jahrhundert werden die Werke von Malern und Bildhauern ausgestellt. Ehrengäste: der Bildhauer François Augais und die Malerin Corinne Saboureux.

Italiano :

Organizzata dal Comité des fêtes de Richelieu. Mostra pittorica nelle magnifiche halles del XVII secolo, con opere di pittori e scultori. Ospiti speciali: lo scultore François Augais e la pittrice Corinne Saboureux.

Espanol :

Organizada por el Comité des fêtes de Richelieu. Exposición pictórica en los magníficos salones del siglo XVII, con obras de pintores y escultores. Invitados especiales: el escultor François Augais y la pintora Corinne Saboureux.

