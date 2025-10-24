XXL VIDE DRESSING CRÉATEURS HALLE DES CHARTRONS marche des chartrons Ambès

XXL VIDE DRESSING CRÉATEURS HALLE DES CHARTRONS marche des chartrons Ambès 24 – 26 octobre Entrée libre

Une nouvelle histoire commence parfois sur un cintre. Des pièces choisies avec soin, des trouvailles pleines de style. Viens chiner, échanger, t’inspirer

Le rendez-vous mode de l’automne à ne pas manquer à Bordeaux !

XXL Vide-Dressing – Halle des Chartrons Bordeaux

Des centaines de pièces à petits prix pour te faire plaisir sans te ruiner.

Homme, femme, enfant et grande taille — il y en a pour tout le monde.

Créateurs, sélections pointues, trouvailles uniques — tout ce qu’on aime.

Ambiance cool et conviviale : viens essayer, discuter, chiner tranquille.

L’esprit vrai du vide-dressing : on fouine, on papote, on repart inspiré.

Halle des Chartrons – Place du Marché, Bordeaux

Vendredi 24 octobre : 13h30 – 20h00

Samedi 25 octobre : 10h00 – 21h30

Dimanche 26 octobre : 11h00 – 18h30

️ Entrée libre

Le bon plan mode du week-end, signé Kary Events.

https://videdressing-chartron.my.canva.site

marche des chartrons 10 place du marché bordeaux Ambès 33810 Gironde