XXVe salon Hal’Art Vézelise

XXVe salon Hal’Art
20 Place de l’Hôtel de Ville Vézelise Meurthe-et-Moselle
16 peintres sélectionnés exposent dans ce lieu classé monument historique.
Deux tableaux sont à gagner (d’une valeur de 300 € chacun) grâce à une tombola.
Accès par l’escalier de pierre.Tout public
20 Place de l’Hôtel de Ville Vézelise 54330 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 25 08 64 grenierdeshalles@gmail.com
English :
16 selected painters exhibit in this listed building.
Two paintings are up for grabs (worth 300? each) thanks to a tombola.
Access via the stone staircase.
German :
16 ausgewählte Maler stellen in diesem denkmalgeschützten Ort aus.
Bei einer Tombola sind zwei Bilder zu gewinnen (im Wert von je 300?).
Zugang über die Steintreppe.
Italiano :
16 pittori selezionati esporranno in questo edificio protetto.
Due dipinti sono in palio (del valore di 300 euro ciascuno) grazie a una tombola.
Accesso attraverso la scala di pietra.
Espanol :
16 pintores seleccionados expondrán en este edificio protegido.
Se sortearán dos cuadros (valorados en 300 euros cada uno) gracias a una tómbola.
Acceso por la escalera de piedra.
