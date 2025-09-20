XXVe salon Hal’Art Vézelise

XXVe salon Hal’Art Vézelise samedi 20 septembre 2025.

XXVe salon Hal’Art

20 Place de l’Hôtel de Ville Vézelise Meurthe-et-Moselle

Gratuit

Début : Vendredi Dimanche 2025-09-20 14:00:00

fin : 2025-09-28 18:00:00

2025-09-20 2025-09-21 2025-09-28

16 peintres sélectionnés exposent dans ce lieu classé monument historique.

Deux tableaux sont à gagner (d’une valeur de 300 € chacun) grâce à une tombola.

Accès par l’escalier de pierre.Tout public

20 Place de l’Hôtel de Ville Vézelise 54330 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 25 08 64 grenierdeshalles@gmail.com

English :

16 selected painters exhibit in this listed building.

Two paintings are up for grabs (worth 300? each) thanks to a tombola.

Access via the stone staircase.

German :

16 ausgewählte Maler stellen in diesem denkmalgeschützten Ort aus.

Bei einer Tombola sind zwei Bilder zu gewinnen (im Wert von je 300?).

Zugang über die Steintreppe.

Italiano :

16 pittori selezionati esporranno in questo edificio protetto.

Due dipinti sono in palio (del valore di 300 euro ciascuno) grazie a una tombola.

Accesso attraverso la scala di pietra.

Espanol :

16 pintores seleccionados expondrán en este edificio protegido.

Se sortearán dos cuadros (valorados en 300 euros cada uno) gracias a una tómbola.

Acceso por la escalera de piedra.

