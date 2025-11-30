XXXVI° Chapitre Solennel de la Confrérie des GOUTEVINS DE L’ENCLAVE DES PAPES Salle polyvalente du Vignarès Valréas

XXXVI° Chapitre Solennel de la Confrérie des GOUTEVINS DE L’ENCLAVE DES PAPES

Défilé et présentation de confréries, suivi d’un chapitre et d’un repas de gala, ouvert au public sur inscription préalable.

Salle polyvalente du Vignarès Chemin du moulin neuf Valréas 84600 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 71 47 00 26 goutevins-enclavedespapes@orange.fr

English :

Parade and presentation of brotherhoods, followed by a chapter and gala dinner, open to the public with prior registration.

German :

Umzug und Vorstellung der Bruderschaften, gefolgt von einem Kapitel und einem Galaessen, öffentlich zugänglich nach vorheriger Anmeldung.

Italiano :

Sfilata e presentazione delle confraternite, seguita da un capitolo e da un pranzo di gala, aperto al pubblico previa registrazione.

Espanol :

Desfile y presentación de cofradías, seguido de un capítulo y una comida de gala, abiertos al público previa inscripción.

