XXXXX La porcherie Ménétreux-le-Pitois dimanche 13 juillet 2025.

La porcherie 22 Route de Montbard Ménétreux-le-Pitois Côte-d’Or

XXXXX pour 50 en chiffre romain (afin de sortir de l’habituel L utilisé). 50 car cette exposition sera la 50e en nos murs et quoi de plus normale que de donner aux artistes un champ de réflexion large comme la symbolique de cette lettre/signe qu’est le X. En effet, entre la crucifixion de Saint André, l’anonymat suggéré, l’industrie toujours florissante des plaisirs de la chair, ou tout autre lien possible; le X nous mène dans des domaines aussi divers que variés. Pouvant être aussi complémentaires qu’opposés. Alors proposition faites à ces trois amis plasticiens pour oeuvrer sur ce cannage mit à leur disposition comme les portées d’une partition en devenir. .

La porcherie 22 Route de Montbard Ménétreux-le-Pitois 21150 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 96 92 23 laporcherie@gmail.com

