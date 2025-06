Xylopolis #8 – Ateliers de la Ville en Bois Nantes 21 juin 2025 15:00

Gratuit : non Prix Libre Renseignements : https://lesateliersdelavilleenbois.com/xylopolis/ Tout Public

Tous les ans, les Ateliers de la Ville en Bois profitent de la Fête de la Musique pour mettre leurs habits de lumière et vous inviter à une grande fête artistique. Les espaces d’exposition et le jardin sont investis par des concerts, des performances, des animations… Le lieu se transforme en petit village dédié à la célébration de l’été et de la créativité ! Samedi 21 juin 2025 de 15h à 1h du matin : 15h30 – GESTES D’UN COLPORTEUR : Spectacle performatif, conte d’objets d’un colporteur d’histoires. 16h30 – PRESQUE ORDINARY DAYS : Comédie musicale, croisée de chemins dans les rues de New York. 17h30 – BLIZZARD : Mash-up pop rock transatlantique. 18h30 – LES HISTOIRES D’UN PETIT AGITE : Théâtre punk, d’après les textes des Bérurier Noir. 20h – EAU CHAUDE : Duo techno ambiante. 21h – MAC THENARDIER : chanson française carriériste de salle de bain. 22h30 – MATIERE DANSE : Jam, Jazz, Jeez… Dj set dansé. 23h30 – THE CHOMAGE GO ON : Dj set. Cool core, break core. Une tombola, un atelier de sérigraphie, un atelier d’aquarelle, un espace pour les enfants, un bar et de la restauration !

Ateliers de la Ville en Bois Dervallières – Zola Nantes 44100