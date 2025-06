Xylopolis #8 – Fête artistique aux Ateliers de la Ville en Bois – Ateliers de la Ville en Bois Nantes 21 juin 2025 15:00

Date et horaire de début et de fin : 2025-06-21 15:00 –

Gratuit : non Prix libre Tout public, Jeune Public

Tous les ans, les Ateliers de la Ville en Bois profitent de la Fête de la Musique pour mettre leurs habits de lumière et vous inviter à une grande fête artistique. Les espaces d’exposition et le jardin sont investis par des concerts, des performances, des animations… Le lieu se transforme en petit village dédié à la célébration de l’été et de la créativité ! Samedi 21 juin 2025 de 15h à 1h du matin : 15h30 – GESTES D’UN COLPORTEUR : Spectacle performatif, conte d’objets d’un colporteur d’histoires. 16h30 – PRESQUE ORDINARY DAYS : Comédie musicale, croisée de chemins dans les rues de New York. 17h30 – BLIZZARD : Mash-up pop rock transatlantique. 18h30 – LES HISTOIRES D’UN PETIT AGITÉ : Théâtre punk, d’après les textes des Bérurier Noir. 20h – EAU CHAUDE : Duo techno ambiante. 21h – MAC THENARDIER : chanson française carriériste de salle de bain. 22h30 – MATIÈRE DANSE : Jam, Jazz, Jeez… Dj set dansé. 23h30 – THE CHÔMAGE GO ON : Dj set. Cool core, break core. Une tombola, un atelier de sérigraphie, un atelier d’aquarelle, un espace pour les enfants, un bar et de la restauration !

Ateliers de la Ville en Bois Dervallières – Zola Nantes 44100