Y a pas de mal à ça

Pithiviers-le-Vieil Loiret

Tarif : 8 – 8 – EUR

8

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-25 14:15:00

fin : 2026-01-25

Date(s) :

2026-01-25

L’association La Fraternelle vous invite à une après-midi placée sous le signe de la bonne humeur le dimanche 25 janvier 2026 !

Venez voir la comédie Y a pas de mâle à ça le dimanche 25 janvier à 14h30 (Salle de l’Étoile).

Tarif 8 €.

Action Inscrivez-vous vite avant le 16 janvier au 06 43 39 68 19 ou 06 79 41 79 48.

❤️ Santé Forum Cardiovasculaire

Une journée pour votre cœur le mardi 13 janvier (10h-17h) au CH de Pithiviers.

Au programme Stands de prévention et exposition photo Nos cœurs battent .

Entrée Libre et gratuite.

Histoire Conférence Voyage de noces

L’association Dans les Ouches vous accueille le dimanche 8 février à Bazoches-les-Gallerandes.

L’événement Conférence d’Alain Denizet à 15h après l’Assemblée Générale (début accueil 13h45).

Entrée Libre à la Salle des Fêtes. 8 .

Pithiviers-le-Vieil 45300 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 43 39 68 18

English :

The La Fraternelle association invites you to a fun-filled afternoon on Sunday, January 25, 2026!

