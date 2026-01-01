Y a pas de mal à ça Pithiviers-le-Vieil
L’association La Fraternelle vous invite à une après-midi placée sous le signe de la bonne humeur le dimanche 25 janvier 2026 !
Venez voir la comédie Y a pas de mâle à ça le dimanche 25 janvier à 14h30 (Salle de l’Étoile).
Tarif 8 €.
Action Inscrivez-vous vite avant le 16 janvier au 06 43 39 68 19 ou 06 79 41 79 48.
❤️ Santé Forum Cardiovasculaire
Une journée pour votre cœur le mardi 13 janvier (10h-17h) au CH de Pithiviers.
Au programme Stands de prévention et exposition photo Nos cœurs battent .
Entrée Libre et gratuite.
Histoire Conférence Voyage de noces
L’association Dans les Ouches vous accueille le dimanche 8 février à Bazoches-les-Gallerandes.
L’événement Conférence d’Alain Denizet à 15h après l’Assemblée Générale (début accueil 13h45).
Entrée Libre à la Salle des Fêtes. 8 .
Pithiviers-le-Vieil 45300 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 43 39 68 18
English :
The La Fraternelle association invites you to a fun-filled afternoon on Sunday, January 25, 2026!
