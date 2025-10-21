Y a pas de réseau Maison des Arts Allonnes

Maison des Arts 18 Rue Georges Bizet Allonnes Sarthe

Tarif : 1 – 1 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-21 20:30:00

fin : 2025-10-21 22:00:00

Date(s) :

2025-10-21

Comédie réalisée par Edouard Pluvieux. Avec Gérard Jugnot, Maxime Gasteuil, Julien Pestel. Tout public.

Synopsis. Jonas et Gabi, 9 et 11 ans, passent le week-end avec leurs parents dans un gite isolé au milieu d’une forêt. A peine arrivés, les deux enfants décident de faire le mur, seuls en pleine nature, et vont surprendre deux malfrats aussi stupides que dangereux en train de faire exploser une antenne relais pour couper le réseau. Se lance alors une course poursuite effrénée où pour leur échapper, les deux enfants vont devoir transformer leur gîte en une véritable forteresse de pièges et obstacles. .

Maison des Arts 18 Rue Georges Bizet Allonnes 72700 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 80 48 00

English :

Comedy directed by Edouard Pluvieux. With Gérard Jugnot, Maxime Gasteuil, Julien Pestel.

German :

Komödie unter der Regie von Edouard Pluvieux. Mit Gérard Jugnot, Maxime Gasteuil, Julien Pestel.

Italiano :

Commedia diretta da Edouard Pluvieux. Con Gérard Jugnot, Maxime Gasteuil, Julien Pestel.

Espanol :

Comedia dirigida por Edouard Pluvieux. Con Gérard Jugnot, Maxime Gasteuil, Julien Pestel.

