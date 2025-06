Y a plus qu’à… Ou que faire quand tout est trop grand pour nous Théâtre du Train Bleu Avignon 5 juillet 2025 18:45

Y a plus qu’à… Ou que faire quand tout est trop grand pour nous 5 – 24 juillet Théâtre du Train Bleu Vaucluse

Début : 2025-07-05T18:45:00 – 2025-07-05T19:55:00

Fin : 2025-07-24T18:45:00 – 2025-07-24T19:55:00

Y a plus qu’à

Si on veut écrire une pièce de théâtre positive, on ne choisit pas l’écologie. On ne choisit pas l’avenir de l’humanité. Ni le futur climatique. Du coup, Julien, l’auteur de la troupe ne réussit plus à écrire. Tout ça l’angoisse. Il est même plus sûr de son sujet parce qu’en fait, Julien, il n’y connait rien en écologie. Ni au climat. Ni au futur d’ailleurs. Alors, un jour, il convoque des comédiens, des scientifiques, des activistes et des futurs possibles pour tenter quelque chose : y a plus qu’à…

Ecriture et mise en scène : Julien Guyomard

Avec Magaly Godenaire, Julien Cigana, Damien Houssier, Renaud Triffault, Elodie Vom Hofe

Production/ Administration : Agathe Perrault assistée de Sarah Baranes – LA KABANE

Production : Compagnie Scena Nostra

Coproduction : L’Envolée – pôle artistique du Val Briad

Avec le soutien de la DRAC Ile de France, le département de l’Essonne et de la CAESE dans le cadre de la résidence triennale de la compagnie.

La compagnie Scena Nostra est conventionnée par la DRAC Ile-de-France et soutenue par la Région Ile de France au titre de la permanence artistique et culturelle.

Théâtre du Train Bleu 40 rue Paul Saïn 84000 Avignon Avignon 84000 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « email », « value »: « scenanostra@gmail.com »}]

Scena Nostra – Julien Guyomard et Elodie Vom Hofe

Christel Laur