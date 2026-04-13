Y-a-t-il un héros dans la salle ? Fabrique à Impros (La) Nantes
Y-a-t-il un héros dans la salle ? Fabrique à Impros (La) Nantes mardi 21 avril 2026.
Date et horaire de début et de fin : 2026-04-21 15:00 – 16:00
Gratuit : non 9,00€ TARIF JEUNE PUBLIC
Le Baron BougonGrognon a enfermé des enfants dans son manoir parce qu’il déteste les rires.Heureusement, Célestin, son malin et pétillant majordome, vient de rentrer de voyage.En découvrant la situation, il décide de faire appel aux enfants du public pour inventer des histoires capables d’apaiser le Baron… et peut-être même de lui apprendre à rire.Ensemble, réussiront-ils à le faire passer du rouge au vert ? Un spectacle participatif où les enfants montent sur scène pour créer les histoires.Par la compagnie La Fabrique à impros À partir de 5 ans50 min environ
Fabrique à Impros (La) Centre-ville Nantes 44000
https://lafabriqueaimpros.com/ 0643884260 https://www.vostickets.fr/Billet/FR/representation-FABRIQUE_IMPROS-33135-0.wb?REFID=7rgjAAAAAAAzAA
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