Y a un os quelque part ! Atelier de fouilles archéologiques Rouen
Y a un os quelque part ! Atelier de fouilles archéologiques Rouen mardi 17 février 2026.
Y a un os quelque part ! Atelier de fouilles archéologiques
186 Rue Martainville Rouen Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-17 15:00:00
fin : 2026-02-24
Date(s) :
2026-02-17 2026-02-24
Atelier de fouilles archéologiques
Dans cet atelier, les enfants se mettent dans la peau de véritables archéologues. À eux de fouiller leur terrain à la découverte des fameux squelettes de l’Aître Saint-Maclou. Après une série de manipulations, leurs investigations les aideront à percer à jour le mystère de ces drôles d’habitants.
À partir de 8 ans. .
186 Rue Martainville Rouen 76000 Seine-Maritime Normandie
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Y a un os quelque part ! Atelier de fouilles archéologiques
L’événement Y a un os quelque part ! Atelier de fouilles archéologiques Rouen a été mis à jour le 2026-02-12 par Office de tourisme Rouen tourisme