Y a un os quelque part ! Atelier de fouilles archéologiques

186 Rue Martainville Rouen Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-17 15:00:00

fin : 2026-02-24

Date(s) :

2026-02-17 2026-02-24

Atelier de fouilles archéologiques

Dans cet atelier, les enfants se mettent dans la peau de véritables archéologues. À eux de fouiller leur terrain à la découverte des fameux squelettes de l’Aître Saint-Maclou. Après une série de manipulations, leurs investigations les aideront à percer à jour le mystère de ces drôles d’habitants.

À partir de 8 ans. .

186 Rue Martainville Rouen 76000 Seine-Maritime Normandie

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Y a un os quelque part ! Atelier de fouilles archéologiques

L’événement Y a un os quelque part ! Atelier de fouilles archéologiques Rouen a été mis à jour le 2026-02-12 par Office de tourisme Rouen tourisme