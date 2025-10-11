Y EN A MARRE D’ATTENDRE… Mauvaisin

Découvrez le festival « y en a marre d’attendre » qui se déroulera à Mauvaisin le samedi 11 octobre à partir de 15h00 !

Du lever au coucher du soleil, plongez dans une ambiance survoltée avec des concerts live, des performances artistiques, des spectacles de rue et des animations interactives. Ce festival est conçu pour les impatients, avec une programmation fluide et continue qui garantit qu’il se passe toujours quelque chose !

PROGRAMME

15h Ouverture au public

Ateliers >> tricot avec le Mohair du Pastel

>> pain avec le boulanger du village

Jeux en bois animés par l’ASEI de Lux

17h Spectacle « C’est pas que des salades » Cie Les Philosophes barbares

Théâtre de rue tout public

Plein d’engrais et qui sent le purin, avec des effets spéciaux et des spécialités régionales, bref un spectacle de boue mais assis

​

18h Concert Super Klaxon Brass Band Fanfare

Une fanfare survoltée qui explore un mélange détonant de styles musicaux afro, trance, ska, disco… bienvenue sur le dance floor!

​

20h30 Concert Organized Vacation Rock Garage psyché

Un rock sauvage et énergique, puissant et singulier dans ses tempos agîtés comme dans ses envolées psychédéliques

22h30 Concert Heeka Dark folk

C’est dans un univers rock-folk incarné et très personnel que Heeka nous emmène en voyage sur le dos d’un oiseau en vol ayant déjà perdu quelques plumes…

RESTAURATION ET BUVETTE BIO ET LOCALES

BILLETTERIE A PRIX LIBRE

Les chiens devront être tenus en laisse .

1 RUE DU CHATEAU Mauvaisin 31190 Haute-Garonne Occitanie undimanchealacampagne@mauvaisin.com

English :

Discover the « y en a marre d’attendre » festival taking place in Mauvaisin on Saturday, October 11 from 3pm!

German :

Entdecken Sie das Festival « y en a marre d’attendre », das am Samstag, den 11. Oktober ab 15 Uhr in Mauvaisin stattfindet!

Italiano :

Scoprite di più sul festival « y en a marre d’attendre » che si terrà a Mauvaisin sabato 11 ottobre a partire dalle 15.00!

Espanol :

Más información sobre el festival « y en a marre d’attendre », que tendrá lugar en Mauvaisin el sábado 11 de octubre a partir de las 15.00 horas

