Y los campos se quedaron sin flores, Médiathèque Saint-Cyprien, Toulouse

Y los campos se quedaron sin flores Mercredi 8 avril, 18h00 Médiathèque Saint-Cyprien Haute-Garonne

Jeudi 9 avril – 18h

Unai Eguia nous présente son roman dont le prologue a été écrit par Benito Bermejo, historien et expert dans la recherche sur la déportation des Espagnols, avec des illustrations de Sandra Martínez.

Le livre raconte l’histoire des déportés espagnols au camp de concentration nazi du village tchèque de Hradištko. En 45 chapitres, Eguia nous raconte la vie de chacun des prisonniers du camp mêlant récits et fiction. Modération Santiago Mendieta.

La rencontre sera suivie vendredi 10 avril à 20h30 de la projection de Popel (Ashes) au cinéma Utopia de Tournefeuille. Le documentaire a été réalisé à partir du livre de Unai Eguia. Cette rencontre est présentée en collaboration avec Mémoires d’Espagne (Institut Cervantes, cinéma Utopia, Musée départemental de la Résistance et de la déportation).

Médiathèque Saint-Cyprien

Square Maurice Pujol Toulouse 31300 Saint-Cyprien Haute-Garonne Occitanie

rencontre avec Unai Eguia