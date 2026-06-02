Y Parc de Villejean Rennes Jeudi 16 juillet, 20h00 Ille-et-Vilaine

Gratuit

[Concert – Jazz, rock]

### En collaboration avec les Trans

Formé en 2023, le groupe Y s’est rapidement fait remarquer comme l’un des plus audacieux issus de la foisonnante scène du Sud londonien (Fat White Family, Shame, Black Midi ou encore Black Country, New Road). Rock, jazz, punk… Guitare, synthé, saxophone : Y ne veut pas choisir… Et joue ses morceaux en live en restant avant tout fidèle à son mantra : “de l’énergie et du fun” !

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Incontournables à Rennes, Les Trans mettent en lumière la richesse artistique des musiques actuelles. Festival, ateliers, résidences, dispositifs d’éducation artistique et culturelle, concerts à l’Ubu… À travers ces diverses actions menées toute l’année, l’association accompagne et valorise des artistes locaux et internationaux.

Pour nous suivre et nous écouter : [https://linktr.ee/transatenville](https://linktr.ee/transatenville)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-07-16T20:00:00.000+02:00

Fin : 2026-07-16T21:15:00.000+02:00

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Parc de Villejean 35000 Rennes Villejean – Beauregard Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



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