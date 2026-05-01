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Y se formo la Gozadera La Piolette Le Pian-sur-Garonne

Y se formo la Gozadera La Piolette Le Pian-sur-Garonne

Y se formo la Gozadera La Piolette Le Pian-sur-Garonne vendredi 29 mai 2026.

Lieu : La Piolette

Adresse : Château la Piolette

Ville : 33490 Le Pian-sur-Garonne

Département : Gironde

Début : vendredi 29 mai 2026

Fin : vendredi 29 mai 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif : 4 4 5 Tarif de base plein tarif

Le Pian-sur-Garonne

Y se formo la Gozadera

La Piolette Château la Piolette Le Pian-sur-Garonne Gironde

Tarif : 4 – 4 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-29 18:00:00
fin : 2026-05-29

Date(s) :
2026-05-29

Soirée festive qui sera sous les couleurs du Brésil et de Cuba
Deux groupes à la clé Paribaya et Cuba do Ré
18h ouverture de la Noche, ambiance détente, chill
19h-19h30 initiation Samba (stage 5 €)
19h30 début de soirée dansante, verre de bienvenue inclus
19h30-20h30 concert Paribaya (samba brésilienne)
20h30-21h30 entracte surprise et DJ
21h30 Cuba do Ré (salsa, bachata, cha cha cha)

Réservation conseillée.
Billetterie possible sur place.   .

La Piolette Château la Piolette Le Pian-sur-Garonne 33490 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 26 72 25 75  contact@chateaulapiolette.com

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English : Y se formo la Gozadera

L’événement Y se formo la Gozadera Le Pian-sur-Garonne a été mis à jour le 2026-05-13 par La Gironde du Sud

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