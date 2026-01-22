Ya d’ar Yezh ! Contes Bretons Centre culturel François Mitterrand Herbignac

Ya d’ar Yezh ! Contes Bretons

Centre culturel François Mitterrand 3 rue de la Fontaine Saint-Jean Herbignac Loire-Atlantique

Début : 2026-02-13 10:00:00

fin : 2026-02-14 11:30:00

2026-02-13 2026-02-14

Vendredi 13 février Veillée Contes en Breton avec Axel Landeau (chant, conte et percussions) & Eva Cloteau (chant et violoncelle).

Axelle Berthod, conteuse, ouvrira la soirée.

Samedi 14 février Matinée Contes en Breton avec Céline Belloir.

Ouverture des inscriptions le 30 janvier. .

+33 2 51 76 90 40 espace-culturel@herbignac.com

