Ya d’ar Yezh ! Contes Bretons Centre culturel François Mitterrand Herbignac
Ya d’ar Yezh ! Contes Bretons Centre culturel François Mitterrand Herbignac vendredi 13 février 2026.
Ya d’ar Yezh ! Contes Bretons
Centre culturel François Mitterrand 3 rue de la Fontaine Saint-Jean Herbignac Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-13 10:00:00
fin : 2026-02-14 11:30:00
Date(s) :
2026-02-13 2026-02-14
Vendredi 13 février Veillée Contes en Breton avec Axel Landeau (chant, conte et percussions) & Eva Cloteau (chant et violoncelle).
Axelle Berthod, conteuse, ouvrira la soirée.
Samedi 14 février Matinée Contes en Breton avec Céline Belloir.
Ouverture des inscriptions le 30 janvier. .
Centre culturel François Mitterrand 3 rue de la Fontaine Saint-Jean Herbignac 44410 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 51 76 90 40 espace-culturel@herbignac.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Ya d’ar Yezh ! Contes Bretons Herbignac a été mis à jour le 2026-01-22 par ADT44