Y’A DE LA JOIE ! – THEATRE DE L’OEUVRE Paris

Y’A DE LA JOIE ! Début : 2025-12-31 à 21:00. Tarif : – euros.

Y’A DE LA JOIE ! MICHAËL HIRSCHUn an pour apprendre LA JOIE DE VIVRE !C’est le défi que je me suis lancé.Et ça a marché… enfin presque !Avant ça, j’avais essayé le bonheur avec un grand B : celui d’Instagram, des citations inspirantes et des méthodes de développement personnel. Résultat : j’ai coché toutes les cases… sauf celle du bonheur Alors j’ai tenté de comprendre. J’ai lu, testé, et fait des rencontres… étonnantes !Et je vous embarque dans cette quête drôle, sensible, et surtout joyeuse !Après POURQUOI?, JE PIONCE DONC JE SUIS et LE MONTESPAN, Michaël Hirsch revient avec son troisième spectacle.Une pièce de Michaël HIRSCH,Avec Michaël HIRSCHMise en scène Mickaël CHIRINIANLumière Laurent BÉAL Crédit photos : Laura GilliLA PRESSE : « Drôle, bourré d’émotions et d’espoir. Bravo ! » TÉLÉRAMA TTT« Tendre, profond et instructif. C’est Jubilatoire ! » LE PARISIEN !« C’est formidable ! Allez-y ! » FRANCE INTER« Son nouveau spectacle nous met vraiment en joie ! » LE MONDEDurée : 1h15

Vous pouvez obtenir votre billet ici

THEATRE DE L’OEUVRE 55 Rue de Clichy 75009 Paris 75