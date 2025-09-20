« Y’a le feu chez Rivière » anciennes fonderies Savary-Rivière Quimperlé

« Y’a le feu chez Rivière » anciennes fonderies Savary-Rivière Quimperlé samedi 20 septembre 2025.

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:30:00+ – 2025-09-20T15:+

Fin : 2025-09-21T16:+ – 2025-09-21T16:30:00+

À l’occasion de la découverte des Fonderies, l’association Fonderies Rivière Savary propose la diffusion du film documentaire de 30 min « Y’a l’feu chez Rivière »

anciennes fonderies Savary-Rivière Place des anciennes fonderies Rivière 29300 Quimperlé Quimperlé 29300 Finistère Bretagne L’ancienne usine de matériel agricole Savary et la fonderie Rivière fusionnent dans la seconde moitié du XIXeme siècle pour former un important atelier industriel. La renommée de la fonderie Savary Rivière dépasse le cadre régional. La fonderie se spécialise dans la fabrication de mobilier scolaire et de matériels de chemin de fer, de génie militaire, de postes et de télégraphes.

Ville de Quimperlé