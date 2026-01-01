Y’a pas d’âge pour se faire avoir ! Le Blanc

Y’a pas d’âge pour se faire avoir !

PLace de la Libération, Le Blanc Indre

Début : Vendredi 2026-01-30 09:30:00

fin : 2026-01-30 12:00:00

2026-01-30

Matinée d’information sur les arnaques numériques

Le Centre Social et la complémentaire retraite Agirc-Arrco vous proposent une matinée d’information sur les arnaques numériques auxquelles nous sommes toutes et tous confrontés.

Pas facile de faire le distinguo entre les vraies informations et les arnaques que nous recevons par téléphone ou par mail…

Cette matinée a été préparée pour comprendre les mécanismes qui se cachent derrière chaque arnaque et surtout vous donner quelques pistes pour les déceler !

La Maison de Protection des Familles 36 et la Compagnie Les Trois Casquettes interviendront lors de la matinée. .

PLace de la Libération, Le Blanc 36300 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 28 33 40 coordination@cslb.fr

English :

Information morning on digital scams

