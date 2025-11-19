YA PAS QUE LE SAPIN QUI A LES BOULES – CAFE THEATRE PORTE D’ITALIE Toulon

YA PAS QUE LE SAPIN QUI A LES BOULES Début : 2026-03-08 à 16:00. Tarif : – euros.

?? LE NOUVEAU SPECTACLE DE GIGI !Secrétaire chez un gynéco, Gigi ausculte nos tabous… avec humour et gants en latex.Entre coups de fil lunaires, patientes en panique et repas de famille qui dégénèrent, elle dit tout : le corps, la honte, l’amour… et la survie au quotidien.Un seule-en-scène drôle, vachard et bouleversant :on rit fort… et parfois, ça serre le cœur.

Vous pouvez obtenir votre billet ici

CAFE THEATRE PORTE D’ITALIE PLACE ARMAND VALLEE 83000 Toulon 83