Y’a plus de place ! Vatan

Y’a plus de place !

1 Place Pillain Vatan Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : Vendredi 2025-11-14 19:00:00

Début : Vendredi 2025-11-14 19:00:00

fin : 2025-11-14

Date(s) :

2025-11-14

Sortie de Résidence de la compagnie La belle image . Concert théâtralisé avec petit pot d’amitié à la fin.

Forte de son expérience depuis bientôt 30 ans, La Belle Image se questionne sur la place des fanfares dans le champ du spectacle vivant, dans celui des arts de la rue et celui de la musique. La fanfare souffre d’une image péjorative, porte en elle une connotation vieillotte et surannée dans l’imaginaire collectif.

Pourtant sur le territoire de la région Centre-Val de Loire, les fanfares sont plus que jamais actives, déploient une énergie toujours plus grandissante, créent de la musique et des spectacles qui viennent contrecarrer la doxa les concernant. Chaque représentation de leurs spectacles provoque joie et liesse collective. Ce premier questionnement ouvre une réflexion plus vaste encore celle de l’individu au sein d’une communauté ou de la société dans son ensemble. .

1 Place Pillain Vatan 36150 Indre Centre-Val de Loire

English :

La belle image company’s Sortie de Résidence . Theatrical concert with a friendly drink at the end.

German :

Abschluss der Residenz der Theatergruppe La belle image . Theatralisches Konzert mit kleinem Umtrunk am Ende.

Italiano :

Fine della residenza della compagnia La belle image . Concerto teatrale con aperitivo finale.

Espanol :

Fin de la residencia de la compañía La belle image . Concierto teatral con bebidas al final.

