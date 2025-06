« Y’a quoi dans ces cartons » salle gentit Maîche 5 juillet 2025 10:30

Doubs

« Y'a quoi dans ces cartons » salle gentit Rue des Boutons d'Or Maîche Doubs

2025-07-05 10:30:00

2025-07-05 11:30:00

2025-07-05

Y’a quoi ans ces cartons? Un nouveau spectacle proposé par la compagnie Théâtre-Envie pour les enfants entre 0 et 7 ans. En fouillant dans les cartons, Barbarine en a trouvé des choses !! Et nous voilà dans des univers différents, avec un jardinier, une fée, un chevalier…et avec des chansons à l’orgue de barbarie. Un très joli moment qui enchantera petits et grands ! .

salle gentit Rue des Boutons d’Or

Maîche 25120 Doubs Bourgogne-Franche-Comté

