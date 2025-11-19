Y’A T’IL UNE FEMME – Y’a-t’il une femme pour sauver le monde – THEATRE MUNICIPAL D’AUCH Auch

Y’A T’IL UNE FEMME – Y’a-t’il une femme pour sauver le monde Début : 2026-02-20 à 20:00. Tarif : – euros.

SMARTARTECH PRÉSENTE : Y’A-T’IL UNE FEMME POUR SAUVER LE MONDE Après le succès de Massacre à la princesse , venez découvrir Y a-t-il une femme pour sauver le monde ? !Les Super-Héroïnes ne trouvent plus leur place dans cette société dominée par les hommes où elles n’ont pas le pouvoir.Les Super-Héros prennent tout le taff et personne ne les appelle jamais. Mais si un jour les Super-Héros disparaissaient mystérieusement, que se passerait-il ? Arriveraientellesà sauver le monde ? Iraient-elles secourir les Super-Héros ?Embarquez avec Supergirl, Catwoman et Wonder Woman dans cette folle aventure digne d’un Marv-ELLES.Après Massacre à la Princesse c’est au tour des Super-Héroïnes d’être mises a` l’honneur dans ce tout nouveau volet humoristique !A Savoir :Interdit aux moins de 14 ans.

THEATRE MUNICIPAL D’AUCH 1 PLACE DE LA LIBERATION 32000 Auch 32