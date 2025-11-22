Ya Voy! Paluel

Ya Voy!

24 Chemin des Falaises Paluel Seine-Maritime

2025-11-22 18:30:00

2025-11-22

2025-11-22

Ya Voy ! chante son utopie et crée un folklore imaginaire haut en couleur et en mouvement.

D’un côté la musique traditionnelle colombienne avec ses 3 temps chaloupés, ses hymnes chantant la liberté, sa tradition des voix/ percussions, de la danse, de la transe, son rapport social à la musique avec des fonctions ritualisées

. et pour le jazz et les musiques improvisées la liberté, l’engagement, l’appropriation de traditions ou encore la célébration de l’instant.

Ce quartet est aussi la réunion de deux traditions improvisatrices celle issue des musiques traditionnelles et celle issue du free jazz. des socles différents, des fonctions différentes, et pour autant la même corde sensible qui porte les 4 musicien-nes celle de vibrer ensemble.

Alejandra Charry voix

Sakina abdou saxophone

Moise Zamora Mesu percussions, multi instruments

Gratuit Sur réservation 18h30 le Clos des Fées .

24 Chemin des Falaises Paluel 76450 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 99 25 46 reservations.closdesfees@mairie-paluel.fr

