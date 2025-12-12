¡Ya Voy ! – Saison Pannonica Pannonica Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-02-04 21:00 –

Gratuit : non 5 € à 15 € en prévente : Plein : 15 € / Réduit : 13 € / Petit Chat Fidèle : 11 € / Très Réduit : 5 €L’achat sur place le soir du concert est majoré de 2 € Billetteries :En ligne sur pannonica.comÀ la billetterie du Pannonica/Salle Paul Fort, 9 rue Basse Porte à Nantes (mardi au vendredi de 14h à 18h) Tout public

Concert ¡Ya Voy ! : Aux frontières de l’improvisation et des musiques traditionnelles colombiennes, ¡Ya Voy! est né de la rencontre entre le contrebassiste Thibault Cellier (Papanosh) et la chanteuse Alejandra Charry (Pixvae). Avec Sakina Abdou et Moises Zamora Mesú, ils créent les contours utopiques d’un pont enjambant les océans et continents pour orchestrer un dialogue entre des musiques issues d’héritages culturels forts. Se mélangent alors les rythmes chaloupés, la danse et la transe, la liberté, l’engagement et l’imprégnation de traditions, pour une création vibrante, brute et puissante.> Alejandra Charry, chant, percussions / Sakina Abdou, xaxophone ténor / Thibault Cellier, contrebasse / Moises Zamora Mesù, marimba, percussions Ouverture des portes à 20h30 – Concert à 21h Dans le cadre de Jazz en Phase, Le Parcours

Pannonica Hauts-Pavés – Saint-Félix Nantes 44000

02 51 72 10 10 https://www.pannonica.com/