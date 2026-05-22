Yadu yoga La Gaîté Lyrique Paris

Le Yoga solidaire !

L’histoire de Yadullah Mousawi, instructeur de yoga, est celle de l’exil.

De l’Afghanistan à la France, elle est empreinte d’épreuves, mais aussi d’apprentissages et de rencontres. L’une de celles-ci a changé sa vie en y faisant entrer le yoga en 2020, comme un second souffle alors qu’il survivait sur le camp de réfugiés de Moria en Grèce. Tantôt exilé, demandeur d’asile, puis désormais réfugié politique, c’est par le partage du yoga qu’il choisit de continuer à résister, à connecter pour reconstruire… les autres.

En 3 ans, Yadu Yoga a construit un espace safe et chaleureux pour toutes et tous au cœur d’une ville animée mais froide. C’est même devenu une communauté de plus de 200 personnes ! On y expérimente, écoute, vit, fait et surmonte les challenges, … ensemble. Les élèves de tous horizons se rassemblent, progressent et surtout créent des liens.

Le mieux c’est de le vivre, se laisser guider (plus ou moins) doucement par Yadullah vers ses challenges uniques de yoga !

Pour moi, le yoga c’est un espace d’égalité où l’on ne se soucie pas de votre visage, couleur, genre, langue, statut… C’est l’une des meilleures façons que j’ai trouvé pour connecter les gens et faire bouger les frontières. Yadullah,

Pour qui ?

Le cours est ouvert à tous et toutes : âges, origines, langues, statuts et niveaux.

Créer des ponts entre les personnes exilées et locales, à travers le yoga… et au-delà du yoga !

Le samedi 04 juillet 2026

de 16h00 à 18h00

Le samedi 27 juin 2026

de 16h00 à 18h00

Le samedi 20 juin 2026

de 16h00 à 18h00

Le samedi 13 juin 2026

de 16h00 à 18h00

Le samedi 06 juin 2026

de 16h00 à 18h00

Le samedi 30 mai 2026

de 16h00 à 18h00

Le samedi 23 mai 2026

de 16h00 à 18h00

gratuit sous condition

➜ Tarif: 15€

➜ Gratuit pour les personnes réfugiées, demandeuses d’asile, exilées

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-23T19:00:00+02:00

fin : 2026-07-04T21:00:00+02:00

Date(s) : 2026-05-23T16:00:00+02:00_2026-05-23T18:00:00+02:00;2026-05-30T16:00:00+02:00_2026-05-30T18:00:00+02:00;2026-06-06T16:00:00+02:00_2026-06-06T18:00:00+02:00;2026-06-13T16:00:00+02:00_2026-06-13T18:00:00+02:00;2026-06-20T16:00:00+02:00_2026-06-20T18:00:00+02:00;2026-06-27T16:00:00+02:00_2026-06-27T18:00:00+02:00;2026-07-04T16:00:00+02:00_2026-07-04T18:00:00+02:00

La Gaîté Lyrique 3 bis Rue Papin 75003 Lieu culturel de la Ville de Paris, la Gaîté Lyrique entend répondre à l’urgence culturelle, sociale, démocratique et climatique. Avec le projet Fabrique de l’époque, entre création et engagement, la Gaîté Lyrique invite à passer de l’idée à l’action, du récit à l’impact, et encourage la création artistique et la circulation d’idées, émancipe et décloisonne les publics, bouscule et met en mouvement. La Gaîté Lyrique se pense comme une boîte à outils au service des artistes, acteurs et actrices du changement, pour renforcer la capacité de créer et d’agir ensemble, tous et toutes rassemblées autour d’un concert, d’une conférence, d’un verre, d’une performance ou d’un atelier. Bienvenue dans l’époque !Paris

Métro -> 3 : Réaumur – Sébastopol (Paris) (155m)

Bus -> 2038 : Réaumur – Arts et Métiers (Paris) (130m)

Vélib -> Square Emile – Chautemps (81.64m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo https://www.gaite-lyrique.net/agenda/2026/yadu-yoga/



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