YAEL NAIM – AUDITORIUM ESPACE MALRAUX Joue Les Tours

YAEL NAIM Début : 2026-03-19 à 20:30. Tarif : – euros.

ESPACE MALRAUX – JOUE LES TOURS PRÉSENTE : YAEL NAIML’envoûtante chanteuse de retour sur scèneEn plus de vingt ans de carrière, Yael Naim, chanteuse, auteure-compositrice, multi-instrumentiste, compositrice de musiques de films et productrice franco-israélienne, est devenue une artiste incontournable sur la scène musicale française et internationale.Elle a été récompensée de trois Victoires de la musique (2008, 2011 et 2016), d’un Grand Prix Sacem (2011), ainsi que d’un Globe de cristal de la meilleure interprète féminine de l’année (2011). Yael compose et produit non seulement pour elle-même — avec quatre albums à ce jour — mais aussi pour divers autres artistes.Du succès révolutionnaire de sa chanson New Soul utilisée dans la publicité d’Apple pour le MacBook Air (numéro 1 des ventes de singles en France pendant 14 semaines et dans le top 10 du Billboard aux États-Unis), à son dernier album profondément intime, NightSongs, Yael cherche inlassablement à créer son propre univers sonore à travers une série d’albums de plus en plus captivants, mêlant folk et pop organique avec des ensembles classiques tels que des chœurs, des cuivres, des bois ou des cordes.Yael collabore en tant que compositrice, arrangeuse ou productrice avec de nombreux artistes, tels que Brad Mehldau, le Metropole Orkest, Jules Buckley, Stromae, Rone, Orlan, et bien d’autres. Elle travaille régulièrement avec David Donatien, producteur, compositeur et multi-instrumentiste primé aux Grammy Awards, pour la création de ses trois premiers albums ainsi que pour des bandes originales. Yael fusionne son expérience de la musique orchestrale et de la pop classique avec celle de David, mêlant elle pop orchestrale et soul. De ce partage d’univers naît une musique créative et innovante avec une habileté inégalée à mixer divers styles.« Compositrice, chanteuse, interprète et pianiste de nationalité franco-israélienne, Yael Naim est une artiste totalement investie, n’adoptant jamais une posture de diva. Profondément musicienne, elle est capable d’insuffler de l’âme et du cœur en peu de mots. » La Dépêche

AUDITORIUM ESPACE MALRAUX PARC DES BRETONNIERES 37300 Joue Les Tours 37