Yael Naim en showcase exceptionnel à la Fnac des Ternes pour son nouvel album ! Fnac des Ternes Paris

Ce n’est pas un hasard si le nouvel album de Yael Naim, quatre ans après Night Songs, s’intitule Solaire. Plus qu’un simple titre, c’est une promesse, un manifeste intime, le témoignage vibrant d’une métamorphose. Celle d’une artiste en pleine ascension intérieure et réflexion personnelle, qui se réinvente en explorant des territoires plus dépouillés, électroniques et instinctifs.

Longtemps associée à ses harmonies folk et à ses chansons habitées, Yael Naim s’affirme ici seule aux commandes, sans son compagnon de route David Donatien, en quête d’une fusion enivrante entre l’organique et le digital. Seule, mais pas isolée, entourée de textures sonores inédites, de machines qui respirent, de synthés qui palpitent comme des battements de cœur, avec l’objectif audacieux de marier électronique et instruments vivants. « J’avais la sensation d’avoir fait le tour de l’acoustique et le besoin de créer un nouveau monde, confie Yael, Night Songs témoignait déjà de cette envie, fragile encore, d’aller vers d’autres couleurs, plus électroniques.

Là, je m’y suis plongée tout entière. » Les douze titres de ce disque ambitieux, grands ouverts vers la lumière, dessinent un album en forme de grand huit émotionnel où les ballades mélancoliques y côtoient des pop songs endiablées, où la soul la plus pure flirte avec le kitsch de Bollywood, où le trip-hop se frotte au r’n’b du futur, où la harpe résonne avec les synthés modulaires et où la voix de Yael se fait tour à tour caressante et mordante. « Ce disque est né de l’envie de découvrir de nouvelles sonorités.

Retrouvez Yael Naim qui sera en showcase et en séance de dédicaces pour la sortie de son nouvel album « Solaire » !

Le mercredi 01 avril 2026

de 18h00 à 20h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-01T21:00:00+02:00

fin : 2026-04-01T23:00:00+02:00

Date(s) : 2026-04-01T18:00:00+02:00_2026-04-01T20:00:00+02:00

Fnac des Ternes 26/30 avenue des Ternes 75017 Paris

https://leclaireur.fnac.com/evenement/cp70330-yael-naim-en-showcase-exceptionnel-a-la-fnac-des-ternes-pour-son-nouvel-album/



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