YAEL NAIM, Le Rocher de Palmer, Cenon

YAEL NAIM Samedi 6 février 2027, 20h30 Le Rocher de Palmer Gironde

Tarif Plein : 39€ | Tarif Abonné.e : 36€ | Tarif Infidèle : 37€ | Tarif PMR/PSH : 36€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-02-06T20:30:00+01:00 – 2027-02-06T23:30:00+01:00

Fin : 2027-02-06T20:30:00+01:00 – 2027-02-06T23:30:00+01:00

Entre son précédent album Night Songs et son dernier-né Solaire, 6 années ont passé et la lumière a percé. L’autrice-compositrice-interprète emprunte une nouvelle voie artistique, catalyseur de son énergie et de son envie de créer, libérée des carcans et autres injonctions sociétales. Son âme nouvelle s’exprime avec la puissance et la velléité de celles qui ont confiance en leur instinct. Comme une rivière qui déborderait de son lit, Yaël Naim sort des sentiers connus de la pop folk pour arpenter avec curiosité et audace des terres électroniques, traversées de sons orchestraux, de rythmiques hip-hop, ou de spleen numérique. Sa voix, repère rassurant, file fièrement à travers ces contrées ponctuées de textures délicates, de silences habités. Composition, production, clips : la franco-israélienne a pris les rênes, déterminée à nous emmener vers des horizons inattendus.

Dernier album : Solaire, 2026, Mouselephant

Le Rocher de Palmer 1 rue Aristide Briand, Cenon Cenon 33150 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « http://lerocherdepalmer.fr/yael-naim-06022027-1930 »}]

Yaël Naïm marque l’année 2026 avec un cinquième album studio envoûtant. Elle s’y livre sans retenue, avec une sensibilité touchante, sa voix en porte-étendard d’une musique en profond renouvellement. Electro Pop