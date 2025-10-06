YAEL NAIM – PALAIS DES CONGRES – Salle Berlioz Issy Les Moulineaux

YAEL NAIM Début : 2026-03-14 à 20:30. Tarif : – euros.

VIPARIS PCI PRÉSENTE : YAEL NAIMPalais des Arts et des Congrès d’Issy Charles AznavourVendredi 14 mars 2026Placement libreHeure : 20h30Durée : 1h30Yael Naim, auteure-compositrice-interprète et réalisatrice franco-israélienne, est devenue une artiste incontournable sur la scène musicale française et internationale. Depuis le succès révolutionnaire de sa chanson New Soul, numéro 1 du classement des singles en France et dans plusieurs pays et dans le top 10 du classement Billboard aux États-Unis, Yael compose et produit non seulement pour elle-même, avec quatre albums à ce jour, mais aussi pour divers autres artistes et pour des musiques de film. Récompensée par trois Victoires de la Musique (2008, 2011 et 2016) et élevée au rang d’Officier de l’Ordre des Arts et des Lettres, elle cherche sans relâche à créer des œuvres mêlant musique classique, électronique et orchestration, avec des textes très personnels.Elle collabore avec de nombreux artistes tels que Brad Mehldau, le Metropole Orkest, Jules Buckley, Stromae, Rone, Orlan et bien d’autres. Ces quatre dernières années, le travail d’écriture s’est prolongé avec un livre dans lequel Yael Naim se dévoile comme jamais auparavant. Yael Naim a toujours fait de sa vie son art, et inversement : innover, explorer et échanger.Créer sa propre réalité en prenant des risques. “À chaque fois qu’une femme se lève pour elle-même, sans le savoir, sans le prétendre, elle se lève pour toutes les femmes“ Maya Angelou

Vous pouvez obtenir votre billet ici

PALAIS DES CONGRES – Salle Berlioz 25 AVENUE VICTOR CRESSON 92130 Issy Les Moulineaux 92