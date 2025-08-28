Yaël Naïm Rue de Boisgelin Pleubian

Yaël Naïm Rue de Boisgelin Pleubian samedi 11 avril 2026.

Yaël Naïm

Rue de Boisgelin Centre Culturel Le Sillon Pleubian Côtes-d’Armor

Début : 2026-04-11 20:30:00

fin : 2026-04-11

2026-04-11

« Pour celles et ceux qui veulent entendre des messages de paix pas simplement dits mais chantés Tout public.

Yael Naim a toujours fait de sa vie son art, et inversement innover, explorer et échanger. Créer sa propre réalité en prenant des risques.

“À chaque fois qu’une femme se lève pour elle-même, sans le savoir, sans le prétendre, elle se lève pour toutes les femmes“ Maya Angelou

Yael Naim, auteure-compositrice-interprète et réalisatrice franco-israélienne, est devenue une artiste incontournable sur la scène musicale française et internationale.

Depuis le succès révolutionnaire de sa chanson « New Soul, » numéro 1 du classement des singles en France et dans plusieurs pays et dans le top 10 du classement Billboard aux États-Unis, Yael compose et produit non seulement pour elle-même, avec quatre albums à ce jour, mais aussi pour divers autres artistes et pour des musiques de film.

Récompensée par trois Victoires de la Musique (2008, 2011 et 2016) et élevée au rang d’Officier de l’Ordre des Arts et des Lettres, elle cherche sans relâche à créer des œuvres mêlant musique classique, électronique et orchestration, avec des textes très personnels et engagés sur les questions de liberté individuelle et de libération des croyances limitantes.

Aussi, l’engagement n’est pas un vain mot pour Yael, figurant parmi les 100 Femmes de Culture de 2025.

Dotée depuis longtemps d’une forte conscience écologique et pour les droits des femmes et de tout forme de vie, elle s’investit auprès de la Fondation des Femmes et des Guerrières de la Paix. Cette prise de parole au nom de la paix, qui lui semble plus que jamais cruciale, Yael Naim l’incarne avec la lumière qui est la sienne depuis 25 ans passés sur la scène musicale. Une lumière dont elle a apprivoisé les multiples rayons, quitte à se brûler parfois, mais qui font d’elle une artiste intègre, attentive à ses émotions comme à celle de l’autre. Solaire, tout simplement, et profondément humaine. .

Rue de Boisgelin Centre Culturel Le Sillon Pleubian 22610 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 92 19 42

