Yael Naim “Solaire” + 1ère partie Emily Loizeau solo piano Théâtre municipal Coutances

Informations pratiques

Coutances

Yael Naim “Solaire” + 1ère partie Emily Loizeau solo piano

Théâtre municipal 2 Rue Milon Coutances Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-17 21:00:00

fin : 2026-10-17 22:15:00

Date(s) :

2026-10-17

Yael Naim “Solaire” (chanson pop) + 1ère partie Emily Loizeau solo piano

Un lumineux vent de liberté

UNE SOIRÉE, DEUX CONCERTS

Pass disponible pour les deux concerts : 40€ / 37€ / 21€

Restauration rapide sur place et bar du théâtre ouvert entre les 2 concerts

21h : Yael Naim “Solaire” (chanson pop)

Autrice-compositrice-interprète et réalisatrice franco-israélienne, Yael Naim est une artiste incontournable de la scène musicale internationale depuis plus de 15 ans. Nous avons eu la chance de l’accueillir à Jazz sous les pommiers en 2009, pour un hommage à Joni Mitchell, puis en 2021 pour une carte blanche.

Elle revient avec son cinquième album studio, Solaire, le plus surprenant et ambitieux de sa carrière. Entièrement écrit, composé et réalisé par elle, ce disque reflète l’engagement d’une artiste libre qui ose, se réinvente et surprend par les nouvelles directions qu’elle emprunte, tout en restant profondément elle-même. Sa production mêle sonorités électroniques et orchestrations classiques et sa voix singulière résonne avec une intensité rare. Sur scène, Yael Naim présentera un véritable voyage sensoriel, porté par une scénographie étonnante, magique et profondément sensible.

Sa tournée européenne fera une étape à Coutances. Un moment musical exceptionnel à ne pas manquer !

18h : 1ère partie Emily Loizeau solo piano

Vingt ans déjà qu’Emily Loizeau a été révélée par le superbe L’Autre bout du monde. Au fil de ces années, sa créativité n’a cessé de nous séduire. Elle ne s’est jamais laissée enfermer dans un style musical, a cherché avec talent « la prochaine pièce du puzzle ». Ses univers poétiques et ses textes, librement engagés, résonnent plus que jamais à nos oreilles. Elle cherche à nous dire « quelque chose du monde, de ce que ses fracas font à mon âme, à nos âmes, à dire ce qui nous lie et donne du sens au fait d’être en vie. »

Après la tournée de son dernier album La Souterraine, elle prendra la route, à l’automne 2026, seule avec un piano. Dans une forme intimiste au plus près de ses mots et de ses sons, l’autrice-compositrice-interprète franco-britannique nous invite à (re)découvrir des titres revisités de ses six albums. En perspective, un moment lumineux teinté d’une douce mélancolie.

Rendez-vous au théâtre municipal de Coutances.

Réservation obligatoire. .

Théâtre municipal 2 Rue Milon Coutances 50200 Manche Normandie +33 2 33 76 78 68 jslp@jazzsouslespommiers.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Yael Naim “Solaire” + 1ère partie Emily Loizeau solo piano

L’événement Yael Naim “Solaire” + 1ère partie Emily Loizeau solo piano Coutances a été mis à jour le 2026-09-08 par Coutances Tourisme