Yaël Nazé : Explorer le ciel, les planètes et la Terre – les grandes expéditions des astronomes Musée de Bretagne Rennes

Yaël Nazé : Explorer le ciel, les planètes et la Terre – les grandes expéditions des astronomes Musée de Bretagne Rennes mardi 30 septembre 2025.

Yaël Nazé : Explorer le ciel, les planètes et la Terre – les grandes expéditions des astronomes Musée de Bretagne Rennes Mardi 30 septembre, 20h30 Ille-et-Vilaine

Gratuit

L’astrophysicienne Yaël Nazé nous raconte les grandes expéditions des astronomes pour découvrir le cosmos.

Pour percer les secrets de l’Univers, les astronomes ont entrepris des expéditions parfois périlleuses et extraordinaires. De la chaleur des tropiques aux frissons des régions polaires, en passant par des rivalités scientifiques et des révolutions inattendues, Yaël Nazé retrace ces aventures au service d’une curiosité insatiable où la science rencontre l’audace humaine.

**Yaël Nazé est** astrophysicienne et maître de recherches FNRS (Fonds de la recherche scientifique) à l’Université de Liège. Un Mardi de l’Espace des sciences suivi d’une séance de dédicaces de _Explorer le ciel, les planètes et la Terre_ (Odile Jacob, 2025).

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-09-30T20:30:00.000+02:00

Fin : 2025-09-30T22:30:00.000+02:00

1



Musée de Bretagne Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine