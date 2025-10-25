YAHÉ 4TET – S. BEUF/F. DEVIENNE/T. FANFANT/B. HENOCQ Le Baiser Salé Paris

Né d’une tournée au Sénégal avec le chanteur Carlou D, ce projet réunit quatre figures majeures du jazz et de la world music, liées par une amitié profonde. Ici, pas de leader unique : chacun est à la fois compositeur, interprète et maître de sa voix.

Sylvain Beuf, saxophoniste incontournable, a marqué le jazz français avec ses collaborations prestigieuses et ses albums salués par la critique. Aux claviers, Fabrice Devienne apporte une poésie musicale forte, notamment grâce à son hommage à Aimé Césaire dans « DIPENDA ».

Thierry Fanfant, bassiste sideman d’exception, a joué sur plus de mille albums, naviguant avec aisance entre les styles et les continents. Enfin, Roger Biwandu, alias Kemp, batteur légendaire du Baiser Salé, possède une carrière riche de collaborations avec des icônes comme Joe Zawinul ou Jeff Beck.

Un collectif d’ «all stars» sans chef, où chaque musicien brille et crée une alchimie unique sur scène. Une expérience rare à ne pas manquer.

Le vendredi 24 octobre 2025

de 21h30 à 22h45

payant

De 10 à 30 euros.

Tout public.

Le Baiser Salé 58 Rue des Lombards 75001 Le Baiser Salé, au cœur de Châtelet dans la rue des Lombards, vous accueille à son bar ou sur sa terrasse afin de siroter un de ses nombreux cocktails aux saveurs caribéennes !Paris

