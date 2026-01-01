Né d’une tournée au Sénégal avec le chanteur Carlou D, ce projet réunit quatre figures majeures du jazz et de la world music, liées par une amitié profonde. Ici, pas de leader unique : chacun est à la fois compositeur, interprète et maître de sa voix.

Sylvain Beuf, saxophoniste incontournable, a marqué le jazz français avec ses collaborations prestigieuses et ses albums salués par la critique. Aux claviers, Fabrice Devienne apporte une poésie musicale forte, notamment grâce à son hommage à Aimé Césaire dans « DIPENDA ».

Thierry Fanfant, bassiste sideman d’exception, a joué sur plus de mille albums, naviguant avec aisance entre les styles et les continents Enfin, Benjamin Henocq, batteur inventif et coloriste reconnu, s’est illustré aux côtés de musiciens comme Michel Portal, Bojan Z ou Nguyen Lê, apportant à chaque projet une énergie créative unique.

Un collectif d’«all stars» sans chef, où chaque musicien brille et crée une alchimie unique sur scène. Une expérience rare à ne pas manquer.

Le samedi 24 janvier 2026

de 19h30 à 21h00

de 21h30 à 23h00

payant Tarif web : 25 EUR

Tarif Paris Jazz Club : 20 EUR

Tarif Jeune : 10 EUR

Tarif sur place : 30 EUR Public jeunes et adultes.

Le Baiser Salé 58 Rue des Lombards 75001

https://www.lebaisersale.com/agenda?event=20260124



