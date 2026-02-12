YAKA (proposer, Yaka faire…) Beaulieu – Bâtiment 01 – Salle 122 – DirTES Rennes
sur inscription
Une question, une idée, un problème… c’est le moment de le ou la partager, d’en discuter et peut-être de d’apporter collectivement des éléments de réponses.
C’est un moment d’échange sans ordre du jour prédéterminé. Chacun apporte une idée, un sujet de discussion, un problème à résoudre, une question et le soumet à l’ensemble des participants. Une occasion pour partager des réflexions et les faire évoluer collectivement.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-03-12T13:30:00.000+01:00
Fin : 2026-03-12T14:30:00.000+01:00
https://evento.renater.fr/survey/ateliers-yaka-zj97s3xs
Beaulieu – Bâtiment 01 – Salle 122 – DirTES 263 avenue Général 35700 RENNES Jeanne d’Arc – Longs Champs – Beaulieu Rennes 35700 Ille-et-Vilaine