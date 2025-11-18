YAKA (proposer, Yaka faire…) Campus de Beaulieu Rennes

YAKA (proposer, Yaka faire…) Campus de Beaulieu Rennes Mardi 18 novembre, 13h00 Ille-et-Vilaine

Sur inscription

Une question, une idée, un problème… c’est le moment de le ou la partager, d’en discuter et peut-être de d’apporter collectivement des éléments de réponses.

C’est un moment d’échange sans ordre du jour prédéterminé. Chacun apporte une idée, un sujet de discussion, un problème à résoudre, une question… et le soumet à l’ensemble des participants. Une occasion pour se rencontrer, pour partager des réflexions et les faire évoluer collectivement.

—

Campus de Beaulieu – Batiment 1A

Dans la limite des places disponibles – [Réserver](https://evento.renater.fr/survey/ateliers-yaka-9w1tsxjv)

—

Cette rencontre fait partie d’une série d’ateliers-rencontres ouverts à tous pour que les membres de la communauté universitaire puissent s’approprier le plan de transition écologique et sociale de l’Université de Rennes. Ces ateliers sont proposés pour partager, comprendre, contribuer et s’engager. C’est une première porte d’entrée vers une participation active à la transformation de notre université.

Venez contribuer à une université plus durable et inclusive.

—

[Consulter le site de la _Convention de l’Université en transition_](https://laconvention.univ-rennes.fr/)

[Consulter le _Plan de transition écologique et sociale_ de l’université](https://actu.univ-rennes.fr/sites/actu.univ-rennes.fr/files/medias/files/PlandeTransition-Sept2025.pdf)

Campus de Beaulieu 263 avenue Général Leclerc – Rennes Jeanne d’Arc – Longs Champs – Beaulieu Rennes 35042 Ille-et-Vilaine