YAKACONTER ARTS Béziers

1 Place du 14 Juillet Béziers Hérault

2025-11-26

2025-11-26

2025-11-26

Une séance de lecture d’albums jeunesse invite les tout-petits à découvrir l’univers pictural d’artistes célèbres et à se familiariser, en douceur, avec des œuvres emblématiques.

Pour les enfants de 4 à 7 ans sur inscription. .

1 Place du 14 Juillet Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 99 41 05 50 mediatheque@beziers-mediterranee.fr

English :

A children?s book-reading session invites little ones to discover the pictorial world of famous artists, and to gently familiarize themselves with emblematic works.

German :

Eine Vorlesestunde mit Kinderbüchern lädt die Kleinsten dazu ein, die Bilderwelt berühmter Künstler zu entdecken und sich auf sanfte Weise mit symbolträchtigen Werken vertraut zu machen.

Italiano :

Una sessione di lettura di libri per bambini invita i ragazzi a scoprire il mondo pittorico di artisti famosi e a familiarizzare con opere emblematiche.

Espanol :

Una sesión de lectura de libros para niños invita a los más pequeños a descubrir el mundo pictórico de artistas famosos y a familiarizarse suavemente con obras emblemáticas.

