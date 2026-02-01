Yakich et Poupalchée Saint-Cyr-sur-Loire

Yakich et Poupalchée

Pièce de Hanok Levin présentée par la Compagnie du Phoenix.

Yakich et Poupatchée sont deux êtres pauvres et laids, en manque d’amour… Un étrange marieur propose de les unir mais les noces tournent au cauchemar burlesque…

Yakich et Poupatchée sont deux êtres pauvres et laids, en manque d’amour… Un étrange marieur propose de les unir mais les noces tournent au cauchemar burlesque… Point de départ d’une course poursuite nocturne teintée d’une bouffonnerie cocasse et riche en catastrophes où l’on croise des personnages hauts en couleurs ! Et se posera la question essentielle le mariage sera-t-il consommé ??? 8 .

26 Rue de la Mairie Saint-Cyr-sur-Loire 37540 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 61 55 06 97 compagnieduphoenix@outlook.fr

English :

Play by Hanok Levin presented by Compagnie du Phoenix.

Yakich and Poupatchée are two poor, ugly people in need of love? A strange matchmaker offers to unite them, but the nuptials turn into a burlesque nightmare?

