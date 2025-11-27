YALI ET LE JAGUAR – LA PETITE COMEDIE DE TOULOUSE Toulouse.

CE QUE LES HOMMES PENSENT DU COUPLE Début : 2026-05-24 à 16:00. Tarif : – euros.

Le soir de la fête de la musique, Christophe et Pascal retrouvent chez Nicolas, fraîchement largué par celle qu’il pensait être la femme de sa vie et avec qui il était depuis…2 semaines. Quand un homme marié (2 enfants), un tombeur invétéré et un célibataire prêt à tout pour se caser, confrontent leurs avis sur le couple, la soirée promet d’être animée. Une pièce drôle et tendre sur les hommes, leurs fantasmes, leurs peurs et surtout leur amour pour les femmes. Durée : 1h15 Auteur(s) : Laurent Gory Artiste(s) : Laurent Bariohay, Miguel Peraudeau, David Krief Metteur en scène : Elodie BerdegayLes billets Carré Or sont en vente uniquement sur notre site : https://theatrealouest.com/lyon/spectacle/reserver-places/ce-que-les-hommes-pensent-du-couple-comedie

THEATRE A L’OUEST DE LYON 2, AVENUE SIMONE VEIL 69150 Decines Charpieu 69