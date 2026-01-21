Yalla Miku + Ukandanz en concert le 12 février à FGO-Barbara FGO-Barbara Paris

YALLA MIKU

Après un premier album salué en 2023 et de nombreuses tournées à travers l’Europe, Yalla Miku revient avec « 2 », un nouvel opus qui affirme encore davantage leur singularité. Toujours basé à Genève, le groupe évolue avec une formation repensée – non comme un changement, mais comme la suite naturelle d’un projet conçu dès le départ comme un espace de rencontres, de circulations et de réinventions musicales. Entre post-kraut, folklore mutant et transe électronique, Yalla Miku continue de faire dialoguer les traditions de la Corne de l’Afrique et les expérimentations les plus libres de l’underground genevois. Les riffs du krar de Samuel Ades Tesfagergsh, la basse sculpturale de Louise Knobil, les percussions nerveuses de Cyril Bondi, les machines d’Emma Souharce et le banjo modifié de Cyril Yeterian tissent une matière sonore dense, collective, pleine de ruptures et de pulsations. Ici, pas de fusion lisse ni de folklore figé : « 2 » est une traversée interplanétaire où les voix multiples se superposent, s’entrechoquent ou se complètent. Une musique de l’altérité, construite comme un espace commun où chaque timbre conserve sa rugosité. Avec ce second album, Yalla Miku creuse plus profond dans son esthétique : un son brut, militant, inclassable – pour oreilles curieuses et cœurs ouverts.

UKANDANZ

Les esthètes le savent. Que ce soit en matière de musiques ou d’alcools, les mélanges les plus invraisemblables débouchent parfois sur les émotions les plus fortes. Le cocktail Ukandanz fait ses preuves depuis quinze ans avec une formule explosive qui n’a cessé de se perfectionner, sur scène ou en studio. Les pulsations anciennes d’Ethiopie y sont toujours secouées par le rock garage et le jazz libertaire… À celle et ceux qui se demandent si le cœur de la scène du swinging Addis des années 1960 bat encore, on sait bien qui manie les électrochocs !

Avec Yalla Miku et Ukandanz, attendez‑vous à une nuit vibrante de contrastes, de rencontres culturelles et de sons imprévisibles — parfaite pour les oreilles curieuses et les cœurs avides d’émotions fortes !

Le jeudi 12 février 2026

de 19h30 à 23h30

FGO-Barbara 1, rue de Fleury 75018 Ouvert depuis 2008, FGO-Barbara est un établissement culturel de la Ville de Paris, ancré dans le quartier de la Goutte d’Or, au cœur du 18ème arrondissement. C’est un lieu d’ouverture, d’accès à la culture et à la diversité musicale, pour tous les publics et pour tous les styles de musiques actuelles. FGO-Barbara, c’est une salle de concerts de 300 places, 6 studios de répétitions et d’enregistrement et 2 salles d’activités au service de la pratique amateur, de l’accompagnement d’artistes et de la création. Lieu des possibles, cet équipement dédié à la découverte met en lumière des projets émergents aussi bien que la crème des artistes indépendants, underground ou reconnus.Paris



