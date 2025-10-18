Yallah Gaza L’Institut du Monde Arabe Paris France

Yallah Gaza L’Institut du Monde Arabe Paris France samedi 18 octobre 2025.

France, documentaire, 2023, 101’

Scénario : Roland Nurier

Image : Jérémie Baré, Khaled Tuaima, Iyad Alasttal

Son : Olivier Epp, Nabil El-Hadhoud

Montage : Mikaël Riffart

Producteur : Hérisson Rebelle Production

Synopsis

Gaza est un petit territoire palestinien de 40 km x 12 km où vivent plus de 2 millions de personnes. La population est complètement enfermée depuis 2007 par Israël et régulièrement bombardée au mépris de toutes les règles de Droit International et conventions des Nations Unies. La société y est encore structurée et organisée mais pour combien de temps ? Les nombreux témoignages des Palestiniens de Gaza sont mis en perspective avec les analyses de responsables politiques locaux, d’historiens, de journalistes, d’Israéliens, de juristes spécialistes de Palestine/Israël. Les gazaoui-e-s parlent de leur quotidien, de géopolitique, de religion, de sionisme, de droit international, bref de tous les éléments nécessaires à la compréhension du vécu de cette société palestinienne et de son environnement si anxiogène. Appréhender leur résilience pour que le désespoir ne s’installe pas et comprendre comment se transmet de génération en génération cette flamme de la culture et de la terre.

Biographie

Ancien cadre commercial, Roland Nurier a embrassé, depuis 2014, la cause cinématographique, palestinienne et antisioniste. Il a, à ce titre, réalisé en 2019 un premier documentaire intitulé Le Char et l’Olivier. Une autre histoire de la Palestine, dont le titre parle de lui-même, avant de s’intéresser plus particulièrement au territoire autonome de Gaza dans Yallah Gaza.

En parallèle, il fait de la programmation de films d’art et essai pour le cinéma de Tarare.

Assistez à la projection du documentaire de Roland Nurier !

Le samedi 18 octobre 2025

de 18h00 à 19h30

gratuit

Entrée gratuite sur réservation

Public jeunes et adultes.

L’Institut du Monde Arabe 1 rue des Fossés-Saint-Bernard 75005 Paris France

https://www.imarabe.org/fr/agenda/cinema/yallah-gaza +33140513838