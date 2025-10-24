YAME – LA COOPERATIVE DE MAI Clermont Ferrand

YAME Début : 2025-10-24 à 20:00. Tarif : – euros.

Yamê alterne entre ses diverses influences musicales, qui permettent de le classer dans aucune catégorie. Un peu de chanson française, de jazz, de blues, de rap, quelques inspirations africaines.Sur scène, l’aura de l’artiste, issue de sa voix singulière et puissante mais aussi de son flegme et de son aisance indéniable, confère à sa musique, comme à sa prestation, une véritable identité organique.

LA COOPERATIVE DE MAI RUE SERGE-GAINSBOURG 63100 Clermont Ferrand 63