YAME – LA VAPEUR Dijon

YAME Début : 2025-11-08 à 20:30. Tarif : – euros.

PLEASE PLEASE, EN ACCORD AVEC LIVE AFFAIR, PRÉSENTE : YAMEelowiAprès avoir été mis en avant sur les réseaux sociaux avec son titre Call of Valhalla et soutenu parle producteur américain Timbaland ou encore Stromae dont il fera les premières parties en 2023,il présente sur Colors son titre Bécane . Après son projet Elowi sur lequel ces deux titres sont présents. Il continue d’écrire son histoireavec la sortie de son premier album le 13 juin prochain ÉBEM qui emporte les auditeurs dans lefor intérieur de l’artiste.Yamê alterne entre ses diverses influences musicales, qui permettent de le classer dans aucunecatégorie. Un peu de chanson française, de jazz, de blues, de rap, quelques inspirations africaines.Sur scène, l’aura de l’artiste, issue de sa voix singulière et puissante mais aussi de son flegme etde son aisance indéniable, confère à sa musique, comme à sa prestation, une véritable identitéorganique.Après avoir conquis plus de 185 000 spectateurs en 2024 à travers la France, le Canada, laBelgique, les États-Unis, la Suisse et bien d’autres pays. Yamê entame 2025 avec un OlympiaCOMPLET. Il reviendra sur scène dès l’automne 2025 pour une nouvelle tournée en France et àl’international.RESEERVATION PMR : billetterie@pleaseplease.fr

Vous pouvez obtenir votre billet ici

LA VAPEUR 42 AVENUE DE STALINGRAD 21000 Dijon 21